先月6日、オーストラリアの理髪店で撮影された防犯カメラの映像です。店の前に現れた2人組がガラスの扉に穴を開け、1人が侵入。持ち込んだ赤い容器から店中に液体をまいていきます。その後、持っていた布のようなものに火をつけた瞬間、一気に炎が燃え広がり、自分も火だるまに。犯人は慌てて店を飛び出すと、転げまわってなんとか火を消し、自転車で逃げていきました。理髪店は今年オープンしたばかりで、放火による