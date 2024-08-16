終戦から79年の15日、車いす姿で東京都戦没者追悼式に参列した小池百合子東京都知事。小池知事「私はこの式典に臨み、戦争の惨禍を二度と繰り返してはならないと深く心に刻んでおります」6日に神宮球場で開催されたプロ野球の始球式で膝関節を剥離（はくり）骨折して以降、公の場に姿を見せるのは初めてです。式典では正午に合わせ黙とうをささげると、参列者たちが献花台に花を手向けました。（「グッド！モーニング」2024