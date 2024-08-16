《この度、私の軽率な行動により関係各所に多大なるご迷惑をおかけしていることを大変申し訳なく思っております。そして何より、妻に対しては悲しい思いをさせてしまい、後悔の念しかございません》【もっと読む】中丸雄一「まじっすか不倫」で謹慎！なぜ芸能人は“アパホテル”が好きなのか…密会で利用する4つの理由橋本環奈似の女子大生との密会が明るみになり、現在、芸能活動謹慎中の「KAT-TUN」メンバーの中丸雄一（40）。