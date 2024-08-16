先日、全国の最低賃金が過去最大の値上げに踏み切る見込みであることが発表された。しかし、日本の給与は他の先進国と比べると依然低い水準に留まっていることには変わりはない。こうした国内の冷え込んだ現状に見切りをつけ、海外に働きに行く出稼ぎを選択する人が年々増えている。「例えばドバイの場合には、美容師、整体師、パーソナルトレーナー、料理人までいろいろな職業の人たちが出稼ぎに来ています」そう語るのは海外移住