夏休み格差”という言葉をご存知だろうか。夏休み中、“子どもが体験する機会”に格差が生じることを意味する。普段は学校で過ごしている時間が夏休み中は各家庭に委ねられるため、収入による格差が生まれやすい。特に経済的に苦しい状況にある家庭では、子どもに体験の機会を作ることが後回しになりがちだ。﻿大人の間で広がる格差が、子どもたちにも影響しつつあるのだ。筆者（綾部まと）は、メガバンクでの法人営業時代