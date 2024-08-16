「普段は普通のブラジャーを着用しているけど、汗ばむ夏場だけはカップ付きインナーにしている」という人は多いのではないでしょうか？ 筆者も、ブラの締め付け部分が痛痒くなる夏は、カップ付きインナーを着る頻度が高くなります。カップ付きインナーと言えば、ユニクロが定番ですが、今夏はワークマンでもカップ付きタンクが売っていました。私にとっては待望の商品！そこで今回は、ワークマンの「カップ付きタンクトップ」