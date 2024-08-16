海水浴場に相次いで出没している野生のイルカ。敦賀海上保安部によると、福井県美浜町で14日、20代の男性1人が両手をかまれ、左手人差し指を5針縫うけがをしました。他の男性2人もイルカにぶつかられた際に、脇腹や手首などを擦りむいたということです。目撃者「結構、びっくりしますね。そんな近くまで来るんだって」イルカによる人への被害が相次いでいる福井県内では、今シーズンだけで去年の2倍以上となる16人がけがを