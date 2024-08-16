ナワリヌイ氏（ロイター＝共同）2月に獄中死したロシアの反政府活動家ナワリヌイ氏の妻ユリアさんは15日、ナワリヌイ氏の死因について捜査しないとする正式文書を連邦捜査委員会から受け取ったとユーチューブの動画で明らかにした。ユリアさんは殺害されたと主張しており「プーチン（大統領）が権力を握っている限り、捜査は行われないだろう」と批判した。ユリアさんによると、連邦捜査委員会の文書はナワリヌイ氏の死因は「