ケニアで昨年、終末論を説くカルト教団が「餓死すればキリストに会える」と信者に断食を強要し、子供１９１人を含む信者４２９人が死亡する事件が起きた。犠牲者の多くはコロナ禍が生活を直撃した貧困層で、教団は生活不安につけ込んで勢力を拡大した。（ケニア東部モンバサ笹子美奈子、写真も）行方不明６００人「断食して死ねばキリストに会えると教祖が言った。ママがその通りにしなさいと言うから従った」。ケニア東部モ