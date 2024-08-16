子どもの反抗期に心が折れているお母さんも多いですよね。「女の子の反抗期は男の子よりラク」なんて考える人もいますが、実際は女の子の方が口が達者で、ズバズバと傷つくことを言ってくる場合も……。今回は、娘の反抗期に言われてグサッときた一言をご紹介します。そんな覚悟で子ども産んだの？▽ 本人は「正しいことを言っただけ」と思っているのでしょうが、家族のために頑張り続けるのって大変ですよね。大人になったとき、