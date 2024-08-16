装甲兵員輸送車でウクライナ北東部のロシア国境近くを移動するウクライナ軍兵士/Viacheslav Ratynskyi/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナのゼレンスキー大統領は１５日、ロシアに越境攻撃をかけているウクライナ軍がロシア・クルスク州の町スジャを制圧したと明らかにした。ウクライナ軍はクルスク市の南西１０５キロメートルに位置するスジャに７日から部隊を展開しているが、ゼレンスキー氏は初めてスジャ制圧を認めた。ウクライナ