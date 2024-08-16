台風7号の接近に伴い、交通各社は予定していた計画運休をおおむね予定通り実施している。JR東日本は東北、上越、山形各新幹線について、16日午前11時ごろから東京、上野駅を発着する上下計20本の運転を取りやめる。運転本数を減らすことで、ダイヤが乱れた場合に対応しやすくするのが目的だ。今後の気象条件によっては、秋田、北陸新幹線についても運休や遅れが出る可能性があるとしている。■東海道新幹線、東京―名古屋は