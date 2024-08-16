初当選からわずか2年。赤ベンツ不倫に次いで、秘書給与の詐取が明るみに出た広瀬めぐみ参院議員（58）が議員辞職した。弁護士資格を持つとは思えぬ遵法意識の欠如ぶりだが、彼女は政治資金でチョコ菓子を買いあさる、自分に甘いモラルの持ち主でもあった。【決定的証拠LINE】「違法なことだから」と“自白”した広瀬議員の不倫相手とは？勤務実態のない公設秘書の給与を受け取っていたとして、東京地検特捜部が広瀬氏の議員会