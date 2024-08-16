今や“伝説のプレーヤー”と言っても過言ではない中田英寿。近代サッカーでも通用しそうなフィジカル、技術、インテリジェンスを備え、彼がいたからこそヨーロッパでの日本人選手の価値が上がったとの見方はできる。そんな中田が日本に与えた影響とは？平塚ベルマーレ時代にチームメイトだった岩本輝雄は次のように話す。「（プロになった当初は周りから見て）生意気ってイメージがある。でも、98年のワールドカップに出場し