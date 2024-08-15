日本郵便は、あす16日は千葉県内全域の郵便局で配達、集荷のほか、ポストなどでの郵便物の取り集めの業務も休止するということです。これにともない、数日程度の配達の遅れが生じる可能性があるということです。また16日午後は羽田空港発着の航空便の欠航が決まっていることから、16日から17日にかけて北海道、東北、関東、信越、東海地方など発着の、郵便物やゆうパックなどの一部に配達が遅れる可能性があるとしています。