18年に78歳で亡くなった津川雅彦さんと同82歳で亡くなった朝丘雪路さんの長女で歌手、女優の真由子（50）が15日、東京・中央区のBLUE MOODで「50th Anniversary MAYUKO Special Live」を開催した。今年3月に50歳を迎えた真由子。「半世紀ですね。若い頃は50歳ってすごい大人だと思ってたけど、自分が50歳になると、まだまだじゃんって思っちゃう」と笑顔を見せた。生後5カ月で誘拐事件に巻き込まれた。「50年前の今日（15日）、私