2023年6月に『週刊文春』でW不倫が報じられた広末涼子。お相手は、ミシュラン一つ星を獲得したこともあるシェフの鳥羽周作氏だった。【写真】眩しすぎる…広末涼子が谷間全開の激レアショット「最初に記事が掲載されたときは、ふたりとも不倫を認めませんでしたが、翌週発売の『週刊文春』には広末さんが書いた赤裸々な“ラブレター”が載るとわかって観念したのか、SNSで謝罪。広末さんの所属事務所は彼女を無期限謹慎としまし