「ポスト岸田」は誰になるのでしょうか？ 有力候補の一人、小泉進次郎氏をめぐって水面下の動きが活発になっています。【画像】新たな自民党の“選挙の顔”は？■総裁選出馬は？「ポスト岸田」レースに号砲次は誰が、この中央の席に座ることになるのか。もしくは誰を座らせるのか。次の自民党総裁、そして次の総理大臣をめぐり、さまざまな思惑が動き出しています。自民党総裁選「よって岸田文雄君が当選者と決定しました」3年前の