「ザ・ドリフターズ」加藤茶（８１）の妻で、タレントの加藤綾菜（３６）が１５日までに自身のインスタグラムを更新。印象ガラリの最新ショットを披露した。「イメチェンしたくて」事務所近くにある美容院を訪れたという。「私に１番似合う色はグレージュじゃないかと間嶋さんに言われてやってみたら、、、正解！！肌が白く見える」と、新しいヘアカラーに挑戦。「そして、３０代には抜け感が必要だから乾かすだけでまとまりそ