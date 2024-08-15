人気YouTuberのヒカルさん（33）が2024年8月14日、自身のXを更新。ヒカルさんをめぐっては、ヒカルさんを含めた経営者5人と東京のキャバクラ嬢5人がデートするというYouTube動画に批判の声が上がっている。この件について釈明した。「男性陣はボロクソ言って構わない」問題になった動画は13日に投稿。出演した女性陣の対応に対して「女性陣に問題ある」「女性陣がやる気なさすぎ」「女性陣がただただ上から目線で男を下に見てる感