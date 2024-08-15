13日、帰国会見を行った卓球日本代表。しかし、早田ひな選手の発言を巡って｢中国人の感情への冒瀆｣だとして、中国で波紋が広まっている。平和を思う気持ちが誤った形で広がる事態に早田ひな選手（13日会見）：鹿児島の特攻資料館に行って、生きていることを、そして自分が卓球をこうやって当たり前にできていることというのは当たり前じゃないというのを感じたい。南九州市にある、｢知覧特攻平和会館｣。79回目の｢終戦の日｣を