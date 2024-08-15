食材の価格高騰の影響でカレー1食分に必要とされる費用が過去10年で最も高くなりました。帝国データバンクの調査によりますと、食材や光熱費をもとに算出した6月のカレー1食の費用は329円で、去年の299円から30円（10％）値上がりしました。円安の影響で輸入牛肉の価格が上昇しているうえ、野菜類も去年と比べてキロあたり100円を超える値上がりとなっています。また、これまで価格が安定していたコメの価格もインバウンド