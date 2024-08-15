BTS・SUGA、飲酒運転容疑で警察に出頭予定…現場となるソウルの警察署には複数の報道陣の姿が【PHOTO】スポーツソウル日本版

BTS・SUGA、飲酒運転容疑で警察に出頭予定 警察署には複数の報道陣

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 飲酒運転の容疑をかけられたBTSのSUGAに、警察への出頭が迫っている
  • 15日、複数の取材陣がソウル龍山の警察署に待機している状況だという
  • 警察は飲酒の経緯や飲酒量などを詳しく調べるため、近くSUGAを召喚する予定
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