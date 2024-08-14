「落としてしまった携帯用扇風機、そのまま使用していませんか？」こう呼びかけたのは経済産業省が運営するリコール・製品事故情報を発信するXアカウント。添付された動画には携帯型扇風機を首からぶら下げたマネキンの男性が映っています。動画を再生した次の瞬間……携帯型扇風機がバーン！と大きな音を立てて爆発してしまいました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】こうした事故には、事前に発熱したり、