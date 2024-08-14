by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
- 窪田正孝が14日にInstagramで、「ルート治療」を受けたと伝えた
- 顔面や頭部に無数の鍼が刺さったショットを披露
- 胸部の写真には「不適切コンテンツ」と注意表示もされた
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