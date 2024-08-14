引用：窪田正孝の公式インスタグラムオリコン

窪田正孝「ルート治療」受け顔面に無数の鍼 胸部の写真には注意表示も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 窪田正孝が14日にInstagramで、「ルート治療」を受けたと伝えた
  • 顔面や頭部に無数の鍼が刺さったショットを披露
  • 胸部の写真には「不適切コンテンツ」と注意表示もされた

◆窪田正孝「ルート治療、凄まじい。。。」

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