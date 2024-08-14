博多と韓国・釜山を結ぶ高速船が、亀裂による浸水を隠し、運航し続けていたことがわかりました。隠ぺいは当時の社長の指示だったということです。JR九州のグループ会社はことし2月、「クイーンビートル」で船体への浸水が見つかりましたが、修理や検査、国への報告をせず、およそ4か月運航を続けていました。JR九州は14日の会見で、13日付で解任された運航会社の田中前社長の指示で浸水を報告していなかったと明らかにしました。ま