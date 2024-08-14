放送作家でタレントの野々村友紀子が１３日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、宇野実彩子のインスタグラムに「下品です」と忠告した。この日はＳＮＳの承認欲求について出演者でトーク。インスタグラムでハイブランドのバッグなどをサラリと入れ込む宇野は、これについて「すごく絶妙な計算」だと胸を張るも、上田晋也は「むしろ、嫌みにしか感じない」などと苦笑い。大久保佳代子が「思い切りブランド名が