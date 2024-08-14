ＦＯＸニュースのインタビューにこたえる元米サウスカロライナ州知事のニッキー・ヘイリー氏＝１３日/From Fox News（ＣＮＮ）米国のニッキー・ヘイリー前サウスカロライナ州知事は、共和党員とトランプ前大統領に対し、ハリス副大統領について「文句を言うのをやめ」、有権者に焦点を合わせるよう求めた。トランプ陣営は、ハリス氏が出馬して以降、メディアインタビューに応じないことを繰り返し批判してきた。ヘイリー氏は１３