【台北時事】自民党石破茂元幹事長は１４日、９月に予定される党総裁選への対応について「２０人に推していただける状況が整ったら、自分として責任を果たしたい」と述べ、推薦人が集まれば出馬したいとの意向を示した。岸田文雄首相による総裁選不出馬表明を受け、訪問先の台北市内で記者団に語った。