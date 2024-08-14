イングランド・プレミアリーグの名門リバプールがスペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２３）の獲得に向けて契約解除金６０００万ユーロ（約９６億６０００万円）を支払う準備があると英メディア「ＨａｒｄＴａｃｋｌｅ」が報道した。リバプールはかねて久保の獲得に興味を示している中、所属するコロンビア代表ＭＦルイス・ディアスのマンチェスター・シティー移籍が浮上し、その代役としてウインガー