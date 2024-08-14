岸田文雄首相が１４日に開いた自民党総裁選の不出馬会見は、テレビ東京を除くテレビ各局が生中継した。不出馬はこの日午前に各メディアが速報。首相官邸での緊急記者会見は午前１１時３０分に始まった。地上波テレビでは一斉に岸田氏の姿が映しだされたが、「自民党が変わることを示す、最も分かりやすい最初の一歩は、私が身を引くことであります。私は、来る総裁選には出馬いたしません。総裁選を通じて選ばれた新たなリーダ