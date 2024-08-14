ゴミ屋敷では山のように積まれた品々を片付けるなかで、時には排泄物、悪臭、害虫、害獣をも受け止めつつ、人骨を発見するといった驚きの出来事も。【動画】騒然…10年前に行方不明になった母親の人骨が見つかった現場関西一円でゴミ屋敷の片付けや不用品回収などの業務を担う株式会社スッキリン（兵庫県西宮市）では、YouTubeやInstagramで依頼者の話や現場の様子をご本人の許可を得た上で発信。それぞれの依頼主が現状から脱出し