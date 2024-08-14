飛行機の墜落現場＝ブラジル・サンパウロ州/Nelson Almeida/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）９日にブラジルで起きた旅客機の墜落について、３０年前に起きた旅客機の墜落事故との類似性を専門家が指摘している。ボエパス航空の２２８３便（ターボプロップＡＴＲ７２型機）は、パラグアイとの国境に近いブラジルのカスカベルからサンパウロ州グアルーリョスへ向かう途中で墜落した。操縦士に対しては当時、高度１万２０００〜２万１００