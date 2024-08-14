岸田首相は14日午前、記者会見で9月の自民党総裁選に出馬しないことを正式に表明した。岸田首相の不出馬表明に対する与野党の反応について、国会記者会館からフジテレビ政治部・瀬島隆太郎記者が中継で伝える。お盆期間中、多くの議員が地元に戻る中での電撃的な退陣の決断に対しては、賛否が入り乱れている状況で、ある重鎮議員は、「情勢が厳しくなっていく中、判断したのだろう。ただなぜこのタイミングなのか」と話している。