岸田総理が9月に予定される自民党総裁選への不出馬を表明したことを受け、立憲民主党の泉代表は「総理が辞めたとしても自民党の体質が変わったわけではない」と強調しました。立憲民主党泉健太代表「総理が辞めたとしても、それは自民党の体質が変わったわけではない。党が危機になると総理総裁を変えて、心機一転、過去を忘れてもらうと。そういう手法に、国民がいつまでも引っかかっていてはいけない」立憲民主党の泉代表は、