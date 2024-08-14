アメリカニューヨークの住宅街で水たまりに放し飼いにされた「金魚」をめぐり、住民の間で賛否両論の論争が勃発しています。ニューヨーク市ブルックリンで住民たちが今月はじめ、消火栓から漏れた水でできた水たまりをみて「金魚を飼ったら楽しいかもしれない」と、50匹を放しました。ところが先週、「金魚の命が危険だ」として、一部の住民が真夜中に金魚を水たまりからすくい出しました。放し飼い反対派の住民は「残念ながら、