［ロンドン１３日ロイター］ - 英国では、放火、略奪、イスラム教徒など移民を標的とする人種差別的攻撃を伴う暴動が続いており、警察当局によるとこれまでに１０００人以上が逮捕された。暴動は、７月２９日にイングランド北部サウスポートで少女３人が刺殺された事件がイスラム教徒移民による犯行との誤情報がインターネット上で流れたのを発端に始まり、イングランド各地と北アイルランドに波及した。その後、暴動関与