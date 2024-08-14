日本の国際手配によって拘束された反捕鯨団体「シー・シェパード」の創設者の男について、男の支援者がANNのインタビューで、「自由を勝ち取るまで戦い続ける」と述べました。シー・シェパード仏支部長ラミヤ・エセムラリ氏「ポール（ワトソン容疑者）は元気ですが、十分な捜査もされずに、このような小さな事件で拘束されたことを不満に思っている」「シー・シェパード」の創設者、ポール・ワトソン容疑者（73）は先月21日