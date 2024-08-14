イナズマの日本代表復帰が秒読みだという。【もっと読む】伊東純也が空き巣被害で泣きっ面に蜂…サッカー選手がコソ泥に狙われやすいワケサッカー仏1部スタッド・ランス所属の「イナズマ純也」こと、FW伊東純也（31）が、9月の北中米3カ国W杯アジア最終予選（5日中国戦=埼玉スタジアム、11日バーレーン戦=敵地）に臨む日本代表への招集が内定したというのである。伊東は、アジア杯カタール大会開催中の1月18日に準強制性交な