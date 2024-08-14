旅行先や観光地などで圧倒的な存在感を放つ「顔出しパネル」。気になって顔をはめてみた、はめて写真を撮ったことがある人は実際のところどれくらいいるのだろうか。 【写真】顔出しパネルに顔をはめたことがある割合意外な調査結果 インターネットリサーチ事業を展開するNEXER社はこのほど、パネル印刷・等身大パネル製作の「パネルプラス」と共同で、全国の男女1000人に対してアンケートを実施。その