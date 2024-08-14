過去に世間を騒がせたニュースの主役たち。人々の記憶が薄れかけた頃に、改めて彼らに光を当てる企画といえば「あの人は今」だ。今回は、2012年に世界を騒然とさせた、「世界最悪」と呼ばれた壁画修復と、その後の意外な顛末について取り上げる。＊＊＊【写真を見る】現在93歳のセシリア観光局長にも就任していたエッケ・ホモ（この人を、見よ）――。「イエスを磔刑に！」と騒ぐ群衆に対して、ユダヤ総督のピラトが疑問を