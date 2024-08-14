タレントのなかやまきんに君（45）がマネジャーによる3.5億円投資詐欺に遭ったと週刊文春が報じ、業界の耳目を集めている。2021年に吉本興業から独立後、きんに君が立ち上げ代表取締役を務める個人事務所「株式会社333（ササミ）」でのこと。同誌はきんに君の知人の話として、「知人の会社に実態のない契約を持ち掛けるなどして金を振り込み、一定の謝礼を引いた後、現金でキックバックさせていた。いわば“裏金作り”が行われて