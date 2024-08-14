岸田文雄首相（６７）（自民党総裁）が、次期党総裁選に出馬しない意向を固めたことが１４日午前、わかった。同日記者会見し、表明する。１期３年の総裁任期満了にあわせて退陣する。自民党派閥の政治資金規正法違反事件で国民の政治不信が高まる中、党内に首相の交代を求める声が広がっていた。