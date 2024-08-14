ロンドン時事】正体不明の路上芸術家バンクシーが連日発表している新作が１３日、ロンドン動物園で見つかった。英ＢＢＣ放送によると、これがシリーズ最終作になるという。９作目は動物園のシャッターで発見された。ゴリラがシャッターをこじ開けて、アシカや鳥を逃がし、中から他の動物がそれを見ている様子が描かれている。バンクシーはインスタグラムで自らの作品と確認。ＢＢＣはバンクシーのチームが、今回が１週間以上