ヤマハから発表された新型バイク「MT-09 Y-AMT」（写真：ヤマハ発動機ヤマハ発動機（以下、ヤマハ）は、2024年7月26日、自動化MT（マニュアル・トランスミッション）の新機構「Y-AMT（ワイ・エーエムティ）」を搭載したスポーツバイク「MT-09 Y-AMT」を、2024年内に国内発売することを発表した。Y-AMTは、クラッチレバーやシフトペダルを廃し、ハンドルに装備したシフトレバーで変速操作を可能とする新開発の自動変速トランスミ