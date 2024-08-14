銀座ルノアールが4月25日に開店した新業態「Aline café et sucreries（アリーヌ カフェ エ シュクルリ）」。これまでの業態では捉えきれなかった客層をターゲットに、南仏の雰囲気と手作りスイーツを特徴として打ち出した（写真：銀座ルノアール）喫茶店の存在価値とは何だろうか。思い浮かぶのが、移動で疲れたときにちょっと入ってくつろぐ場所、待ち合わせスポット、企業などを訪ねる前の時間つぶしといった用途だ。提供商