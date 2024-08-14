クルーズ船と聞いてピンと来ない方も多いかもしれませんが、2020年3月のコロナの影響により運行が停止した世界中のクルーズ観光需要が完全に回復しており、今後さらに盛り上がることが期待されます。実際、世界のクルーズキャパシティ（ベッド数）は年々に増加しており、その数は2020年59万、2024年67.7万、そして2028年には74.5万までベッド数が増加することが見込まれています。◆需要回復が期待されるクルーズ観光またク