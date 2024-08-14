第1子の出産を発表した元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは8月12日、自身のYouTubeを更新。第1子の出産リポートを報告し、反響を呼んでいます。【実際の動画：峯岸みなみ、『計画無痛分娩』について語る】「細かい出産レポとても参考になりました」7月14日、第1子の出産を報告した峯岸さん。今回は『【出産レポ】想像と違った計画無痛分娩』と題した動画を公開し、自身の出産について語りした。まず、夫で東海オンエアのてつやさ