世界最大規模といわれているサブカルチャーの祭典・コミックマーケット（通称：コミケ）が、8月11日と12日に東京ビッグサイトで開催され、2日間で約26万人が訪れました。マンガやアニメ、ゲームジャンルのイメージが強いコミケですが、意外な企業もブースを出展していました。■地方自治体、企業がブース参加こちらは京都府にある精華町のブース『京町セイカ＠精華町』。町の広報キャラクター・京町セイカのグッズや町の特産品を販