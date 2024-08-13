タレント・梅宮アンナ（５１）が１３日、自身のインスタグラムで生配信を行い、乳がんにり患したことを発表した。アンナは５月に体の異変を感じ、病院を受診。７月に、乳がんの１つである浸潤性小葉がんだと診断され、ステージ３Ａだという。父・梅宮辰夫さんは３６歳で肺がんになり、２０１９年に８１歳で亡くなった。時折涙を浮かべながら、アンナは「父親は３６歳の時に肺ガンにわかって、抗がん剤、放射線治療、あと丸山